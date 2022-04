Champions, ancora Benzema: il Real va in semifinale dopo i supplementari con il Chelsea

Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali di Champions League nonostante la sconfitta per 3-2 in casa, dopo i supplementari, contro il Chelsea nella partita di ritorno dei quarti di finale. All’andata a Londra la squadra di Carlo Ancelotti aveva vinto per 3-1, identico punteggio, ma questa volta a favore dei Blues, con cui si sono chiusi i tempi regolamentari oggi al Bernabeu. Per questo si sono resi necessari i supplementari in cui Benzema (tripletta all’andata) ha segnato il gol decisivo per il Real. Questa la successione delle reti del match di questa sera: nel pt 15' Mount; nel st 6' Rudiger, 30' Werner, 35' Rodrygo; nel pts 6' Benzema.

In semifinale il Real affronterà la vincente della doppia sfida tra Manchester City e Atletico Madrid.