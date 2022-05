7-2 sul Poviglio: e il Parma Clima agguanta la Poule scudetto con quattro giornate di anticipo

Il Parma Clima ha allungato la serie di vittorie consecutive aggiungendo la decima perla alla propria collana. La vittoria per 7 a 2 sul Poviglio ha sancito la matematica qualificazione alla Poule Scudetto con quattro gare di anticipo sulla conclusione del primo Round.

Mattatori della serata Cesare Astorri (3 su 3), Tommaso Battioni (2 su 4 con due doppi), Aldo Koutsoyanopulos e Stefano Desimoni, entrambi a due su cinque con un doppio all'attivo.

Sul monte di lancio si sono esibiti Diaz, Habeck (vincente), Aldegheri e Contreras.

La cronaca

Il ritorno dagli Stati Uniti di Riccardo Flisi ha messo lo staff tecnico del Parma Clima nella condizione di effettuare qualche variazione rispetto alla prima gara del weekend. Gonzalez è stato schierato in terza base, con Flisi esterno destro, Astorri in prima base e Sambucci battitore designato. Dopo la convincente prova di Iglesias Josè Diaz si è visto consegnare da Guido Poma la prima palla del match con Alberto Mineo confermato nel catcher box.

Il Poviglio ha schierato inizialmente Julio Almora sul mound in batteria con Marco Gastaldi. Nardi è tornato in seconda base con Minari shortstop, Guadagnino in terza e Zanichelli in prima. La linea degli esterni è stata disegnata con Ferrari a sinistra, Baldi al centro e Friggeri a destra. Onceanu è stato schierato come battitore designato.

Minari ha aperto l'incontro con un singolo al centro ma Diaz si è immediatamente ripreso costringendo Zanichelli a mettere in gioco una palla che Battioni, Talevi e Astorri hanno trasformato in un comodo doppio gioco.

Gli ospiti hanno messo pressione su Diaz anche al secondo inning. Con un out Friggeri ha ricevuto quattro ball, poi Ferrari ha superato Astorri con una battuta radente: ancora una volta l'attacco del Poviglio si è però fermato davanti all'attenta difesa di Battioni che ha avviato il secondo doppio gioco della serata.

Dall'altra parte l'attacco del Parma Clima ha inizialmente faticato a prendere il ritmo sui lanci di Almora che ha alternato una buona palla veloce ad un'insidiosa e precisa curva. La prima valida, un doppio di Talevi, ha però sancito il primo vantaggio ducale al secondo inning con Astorri, in base per ball e in seconda su una battuta di Sambucci, che ha comodamente completato il giro delle basi.

I ducali hanno allungato al terzo inning. Con due out Desimoni, Gonzalez e Astorri hanno colpito tre singoli consecutivi producendo il punto del 2 a 0 e inducendo la panchina del Poviglio a sostituire Almora con Medina. Un lancio pazzo del rilievo ospite ha permesso al Parma Clima di chiudere il primo terzo di gara in vantaggio per 3 a 0.

Dopo tre riprese Diaz (nessun punto, due valide, una base ball, uno strikeout) ha lasciato il monte di lancio a Marc Andrè Habeck. Il franco-canadese ha lanciato due inning al limite della perfezione ottenendo cinque strikeout senza concedere valide.

L'attacco dei campioni d'Europa ha allargato il divario fino al sei a zero in un quinto attacco da tre punti per merito delle mazze di Battioni, Koutsoyanopulos e Desimoni che si sono espressi in tre doppi consecutivi.

Il Poviglio ha avuto un'orgogliosa reazione alla sesta ripresa contro Mattia Aldegheri, terzo pitcher di serata per i parmigiani. Baldi e Minari hanno ottenuto due basi per ball, poi Nardi, Friggeri e Guadagnino hanno battuto tre singoli che hanno riavvicinato gli ospiti fino al 6 a 2 lasciando qualche recriminazione per i tre corridori lasciati in base da Ferrari.

Le ultime due riprese hanno visto protagonista Carlos Contreras che ha spento le ultime velleità del Poviglio ottenendo quattro eliminazioni al piatto.

L'ultimo sussulto della gara è arrivato all'ottavo inning con il settimo punto dei padroni di casa propiziato dal secondo doppio di Battioni e da un singolo di Koutsoyanopulos.