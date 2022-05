Internazionali di Roma, Tsitsipas infrange i sogni di Sinner

Si ferma ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner. L’altoatesino è stato battuto da Stefanos Tsitsipas in due set, con il punteggio di 7-6 6-2con il greco che conquista la semifinale.

Malore sugli spalti

Sul match point per Tsitsipas durante la gara con Sinner il gioco è stato interrotto per oltre 8 minuti per via di un malore sugli spalti. Tempestivo l'intervento dei medici con Sinner che, accortosi di quanto stava accadendo, ha fornito la sua acqua agli steward per aiutare medici e vigili del fuoco già sul posto che hanno portato via in barella la persona colta dal malore.