Roma, Bolelli-Fognini doppio da sogno: sono in semifinale

C'è ancora un po' di azzurro agli Internaizonali di Roma: nel doppio la collaudatissima coppia Fognini-Bolelli accede in semifinale dopo aver battuto la forte coppia tedesca composta da Kevin Krawietz e Andrea Mies (testa di serie numero 8) al terso set ribaltando il punteggio: 6-7(3) 6-4 11-9. La coppia azzurra affronterà domani sera al Foro Italico la coppia serba Nikola Mektic - Mate Pavic, numero 3 del seeding.

Nell'altra semifinale saranno impegnati Golubev-Gonzales contro Isner-Schwartzman.

L'impresa degli azzurri stempera in parte la delusione per l'uscita di scena in singolare di Jannick Sinner

L’emiliano e il ligure vantano l'unico successo di un doppio italiano in un torneo dello Slam: gli Australian Open del 2015