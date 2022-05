Mbappè ha deciso: resta al Psg. I costi? Stratosferici: 200 milioni all'anno per tre anni

Kylian Mbappè ha appena firmato il contratto con il quale prolunga fino al 2025 il suo rapporto con Paris Saint-Germain, secondo l’emittente RMC Sport. L'ufficializzazione della decisione dell’attaccante francese è imminente. Potrebbe arrivare anche stasera, 21 maggio, dopo la gara di Ligue 1 contro il Metz. Ufficialmente non si conoscono le cifre, ma le fonti più estreme parlano di un contratto che prevede 300 milioni di bonus alla firma, più 100 milioni all'anno di stipendio netti. In pratica, Mbappé guadagnerebbe nei prossimi tre anni 600 milioni pulitissimi. È un mezzo colpo di scena, perché ormai sembrava sicuro che l’attaccante francese dovesse andare al Real Madrid. Il club spagnolo aveva proposto 180 milioni di euro, e poi 200. Ma lo sceicco del Qatar, proprietario del Psg e organizzatore del Mondiale, voleva a tutti i costi Mbappè come testimonial, e ha rilanciato.