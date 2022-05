Fabio Fognini supera il primo ostacolo al Roland Garros

Buona la prima per Fabio Fognini nel singolare maschile del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam della stagione, in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista ligure, unico azzurro oggi in gara, si è sbarazzato in tre set di Alexei Popyrin. Fognini, numero 52 del mondo, ha superato il rivale australiano, numero 103 del ranking Atp, col punteggio di 6-2 7-5 6-4. Sconfitto al primo turno, invece, Dominic Thiem. L’austriaco stenta a ritrovarsi: oggi si è arreso per 6-3 6-2 6-4 di fronte al boliviano Hugo Dellien.