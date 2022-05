Altre due stagioni alle Zebre per il n°8 neozelandese Taina Fox-Matamua

Parma, 25 maggio 2022 – Zebre Rugby Club è lieto di comunicare di aver raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto di Taina-Fox Matamua. Il terza linea neozelandese, sceso in campo in sei gare ufficiali col XV del Nord Ovest dal suo arrivo a Parma lo scorso gennaio, continuerà a vestire la maglia della franchigia parmigiana fino al 30 giugno 2024.

Le dichiarazioni di Taina Fox-Matamua, al suo primo rinnovo con le Zebre Rugby: “Io e mia moglie siamo grati dell’opportunità di rimanere a Parma per i prossimi due anni. Ci siamo entrambi innamorati di questo ambiente e della cultura italiana. Dal punto di vista sportivo, mettermi in mostra in una competizione prestigiosa come lo United Rugby Championship era un mio obiettivo personale. Non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione con i tanti nuovi compagni di squadra che arriveranno al club. Abbiamo chiuso la seconda parte dell’anno con delle buone prestazioni, siamo un gruppo in crescita e desideroso di mettersi in gioco per raggiungere traguardi ambiziosi dentro e fuori dal campo”.

Taina Fox-Matamua si è aggregato alla rosa delle Zebre in questa seconda metà dell’anno, scendendo in campo con continuità nelle ultime partite e dando il suo contributo in occasione del successo interno sui Gallesi Dragons dello scorso 30 aprile.

Il terza linea di sangue samoano – 190 cm x 109 kg – ha raggiunto la città di Parma a margine della finalissima del massimo campionato nazionale provinciale Bunnings NPC persa in casa dei rivali di Waikato.

L’ex n° 8 dei Tasman Mako, vincitore della stessa competizione nel 2019 e nel 2020, è nato ad Auckland il 30 gennaio 1997 ed è cresciuto nel club più antico della “Città delle vele”, il Ponsonby Rugby Club.

Dopo aver svolto gli studi al St Peter’s College ed essersi messo in mostra con la selezione scolastica di cui è stato anche capitano, si trasferisce nell’isola del sud ed entra nell’accademia dei Crusaders, una delle cinque massime franchigie neozelandesi che partecipano al prestigioso torneo dell’emisfero australe Super Rugby.

Fox-Matamua viene quindi assegnato ai Nelson Marist con cui vince nel luglio del 2021 il trofeo provinciale Stuff Tasman Trophy.

L’esordio con la selezione dei Tasman Mako arriva nel 2018, un anno dopo la sua convocazione con la Nazionale U20 samoana scelta per preparare il Mondiale di categoria in Georgia.