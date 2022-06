Shakira e Piquè a un passo dall'addio, il calciatore avrebbe tradito la cantante con una ventenne

Secondo le ultime indiscrezioni Gerard Piquè e Shakira vivono separati da quando la cantante colombiana ha scoperto che il veterano del Barcellona la tradisce con una ventenne. Da settimane il campione si sarebbe trasferito nel suo vecchio appartamento da scapolo. Alla scuola dei figli si fanno vedere insieme ancora come una coppia ma la realtà sarebbe un'altra. Da mesi i due non pubblicano foto di coppia sui social e ad aprile Shakira ha fatto un periodo di vacanze ad Ibiza da sola insieme ai figli. La giovane sarebbe "una bionda ventenne, che studia e lavora come hostess di eventi", con la quale il giocatore sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonda. Oltre a questo, ci sarebbe il problema delle troppe "notti brave" trascorse dal marito insieme al giovane compagno di squadra Riqui Puig.