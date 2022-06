Catalogna: Espargarò in pole, poi Ducati Bagnaia

Pole position per l’Aprilia di Aleix Espargaro nel gran premio di Catalogna, in programma domani sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle, con il secondo tempo la Ducati di Francesco Bagniaia. Terzo tempo per la Yamaha del campione in carica Fabio Quartararo.

Niente qualifiche per Alex Marquez caduto elle quarte prove libere: per lui un forte dolore al polso sinistro, ma i primi esami hanno escluso fratture.