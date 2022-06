La Pellegrini "rapita" dalle amiche per l' addio al nubilato a Formentera: spiaggia e discoteca - Video

Addio al nubilato con le amiche a Formentera tra spiaggia e balli per Federica Pellegrini. Un weekend di divertimento, musica e drink prima delle nozze programmate per la fine di agosto tra la Divina e l'ex allenatore Matteo Giunta. Lui ha aiutato le amiche ed ex colleghe Giorgia Consiglio, Chiara Masini Luccetti, Alice Mizzau, Laura Letrari, Martina Carraro, Roberta Ioppi, Sara Franceschi a preparare tutto. Con loro anche la campionessa di pattinaggio artistico su ghiaccio Valentina Marchei. E' stata svegliata alle 1.45 di notte ed è stata trascinata fuori casa. Poi traghetto e festa.