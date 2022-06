Pirlo allenerà in Turchia

Andrea Pirlo ha firmato un contratto di un anno per allenare il Fatih Karaguemruek, ha annunciato domenica il club della massima serie turca. «Pirlo ha firmato un contratto che lo rende membro del Karaguemruek per un anno dal 1 luglio», ha detto la squadra di Istanbul su Twitter, postando una foto del campione del mondo italiano 2006 davanti al logo del club.

L’ex centrocampista di Juve e Milan, 43 anni, Pirlo era stato esonerato a fine maggio 2021 dalla Juventus, al termine della sua prima stagione da allenatore segnata da due successi (Coppa Italia e Supercoppa) ma deludente in campionato e in Champions. Il Karaguemruek è arrivato ottavo nella Super Lig turca nella stagione 2021-2022. Il club turco era già stato allenato da un altro italiano, Francesco Farioli.