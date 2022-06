Disfatta dell'Italia in Nations League: la Germania vince 5-2

Disfatta per l’Italia, battuta 5-2 dalla Germania in una partita della Nations League giocata a Moenchengladbach.

«Peccato chiudere così, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, li abbiamo lasciati giocare, ma il gruppo è ancora aperto». Così il ct Roberto Mancini a Rai1, dopo la cinquina rifilata dalla Germania agli azzurri in Nations League. «Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se ti esponi al contropiede contro questi giocatori rischi» ha aggiunto.

Il pesante ko «non modifica nulla nel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani». «Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita» ha concluso il commissario tecnico.