Gp del Canada: Leclerc cambia la power unit, partirà in ultima fila

MONTREAL (CANADA) - Charles Leclerc scatterà in ultima fila nel Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari monterà la quarta power unit e andrà in penalità, così come Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Si tratta della terza unità, invece, per Carlos Sainz che dunque non incorrerà in penalità in griglia di partenza.