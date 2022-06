Oro per le azzurre nel fioretto a squadre agli Europei di scherma

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Le azzurre del fioretto femminile a squadre, guidate dal ct Stefano Cerioni, si sono laureate campionesse continentali. Nella quarta giornata dei Campionati Europei Assoluti di scherma, ad Antalya, è d’oro, dunque, la decima medaglia della spedizione italiana. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, che hanno cominciato la gara come prime del ranking, hanno battuto in finale, per 45-25, la Francia.