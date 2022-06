Mondiali di Nuoto: oro per l'azzurro Verani nella 25 km fondo

L’azzurro Dario Verani ha conquistato la medaglia d’oro nella 25 km di fondo ai Mondiali di nuoto a Budapest. Argento al francese Axel Reymond e bronzo all’ungherese Peter Galicz.

«Devo essere sincero da inizio anno pensavamo di potercela fare, ma ora mi sembra di vivere un sogno, mi sento in cielo». Ecco tutta la gioia di Dario Verani subito dopo l’oro nella 25 km di fondo ai Mondiali di nuoto a Budapest. «Non mi sono accontentato - afferma l’azzurro ai microfoni della Rai - una volta che ci sono dovevo approfittare mi sono detto, è veramente un sogno. In pochi ci credevano in me, io ci ho creduto e ci siamo riusciti. La dedico alla mia famiglia e al centro sportivo dell’Esercito e a Francesca a tutte le persone che hanno reso possibile questo sogno. Nella medaglia c'è anche tanta rabbia, gioia e sofferenza»

«I risultati tardavano ad arrivare e ora dentro di me ho un senso di leggerezza. E’ come una liberazione, mi sento cento volte più leggero», ha detto ancora Verani.

L’azzurro ha chiuso la sua gara in 5h02'21''50, con un solo secondo di vantaggio sul francese Reymond. Più staccato, a 13 secondo, l’ungherese Galicz, che ha conquistato il bronzo.

In gara c'era anche un altro azzurro, Matteo Furlan, che si è classificato sesto, con un ritardo di mezzo minuto dal compagno di squadra.