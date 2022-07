Jacobs cancella i social: "Chi mi vuole veramente bene mi manda messaggi in privato"

«Dopo aver vinto il mondiale indoor tutto andava bene, l’intoppo è arrivato dopo. E senza questo infortunio la stagione sarebbe andata in altro modo. Sono uno che sa quando fare le cose fuori dalla pista e quando bisogna invece allenarsi». Lo ha detto Marcell Jacobs in conferenza stampa a Eugene. «Ora sto facendo le terapie per fare in modo di guarire. Voglio arrivare agli Europei nella miglior condizione, ritrovare la forma perfetta per spaccare tutto. I dubbi sui social? Ho cancellato l’applicazione di Instagram e Facebook per non vedere nulla e seguire i commenti. Chi mi vuole veramente bene mi manda messaggi in privato».