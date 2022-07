Berrettini ko a Gstaad, Ruud vince l'Open di Svizzera

Niente da fare per Matteo Berrettini nella finale del torneo Swiss Open Atp 250 di Gstaad in Svizzera. L’azzurro, al rientro dopo aver saltato Wimbledon per il Covid, ha ceduto in tre set dopo aver vinto il primo con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 al norvegese Casper Ruud, campione in carica. Si tratta della terza finale di fila giocata da Berrettini, l’undicesima in carr iera per l’azzurro che ha mancato il possibile ottavo trionfo