Donald conferma Edo Molinari e Bjorn

( Luke Donald, nuovo capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, ha confermato che il danese Thomas Bjorn e il torinese Edoardo Molinari continueranno a svolgere il ruolo di vicecapitani del Vecchio Continente verso la sfida del prossimo anno agli Usa. Nominati precedentemente da Henrik Stenson (sollevato poi dall’incarico dal board di Ryder Cup Europe per aver accettato la corte della Superlega araba), saranno ora al fianco dell’inglese.



«Confermarli era fondamentale, a loro ho riservato le mie prime chiamate. Per capire l’importanza di Bjorn in quanto a Ryder Cup basta aprire i libri di storia. Ha vissuto e respirato golf europeo negli ultimi 30 anni. Edoardo ha invece tracciato un percorso impressionante nel mondo delle statistiche e le sue conoscenze in questo settore rappresenteranno un valore aggiunto per il gruppo», ha spiegato Donald. (ANSA).