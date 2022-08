Lo "scherzo" di Elon Musk via Twitter scatena i tifosi del Manchester United: polemica online

Il tweet-beffa di Elon Musk, con il quale annunciava l’acquisto del Manchester United, ha scatenato una vera tempesta online, con i tifosi dei Red Devils divisi tra chi già sognava lo sbarco all’Old Trafford dell’uomo più ricco del mondo e chi non ne ha affatto gradito l’ironia. Perché di uno scherzo si trattava, come ha ammesso lo stesso milionario proprietario di Tesla, tramite un tweet di rettifica, poche ore più tardi.

Un gioco che comunque ha suscitato grande attenzione in rete, attirando oltre 400mila «like» e suscitando innumerevoli reazioni. Anche perchè dopo la partenza da incubo in Premier League, con due sconfitte in altrettante uscite, moltissimi tifosi dello United auspicano un cambio di proprietà, con conseguente uscita di scena della famiglia statunitense Glazer, padrona del club dal 2005.

E’ ormai dal 2013, ovvero dall’ultima stagione in panchina di Sir Alex Ferguson, che il Manchester United non vince più il campionato inglese, dopo aver subito anche il sorpasso domestico da parte dei cugini del City.