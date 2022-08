Europei nuoto: tuffi grandi altezze, bronzo per De Rose

Altra medaglia per l’Italtuffi nei Campionati Europei di Roma. A ottenerla è stato nelle grandi altezze Alessandro De Rose, 30 anni, cosentino, tesserato Aurelia, che si è piazzato al terzo posto con 416.45 punti. Oro e argento per la Romania: primo Constantin Popovici, con 455.70, secondo Catalin-Petru Preda, con 436.20. Nono posto per Andrea Barnaba, con 350.30, 14esimo Davide Baraldi, con 262.95.