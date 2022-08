Nuovo motore, la Ferrari di Leclerc partirà dal fondo al Gran premio del Belgio

La Ferrari di Charles Leclerc avrà un motore nuovo ibrido a Spa in vista del GP del Belgio. Manca ancora il comunicato della FIA, ma la scelta della scuderia di Maranello è stata fatta e confermata dal team principal Mattia Binotto per la monoposto numero 16 del monegasco. Il ferrarista scatterà dal fondo della griglia e si preannuncia una gara tutta in rimonta per il ferrarista, su un tracciato dove questa non è impossibile superare.

Il team di Maranello con questa mossa punta a dare più potenza non solo sul tracciato di Spa, ma anche per gli altri appuntamenti ravvicinati in Olanda e soprattutto a Monza.