Serie A: zero a zero tra Fiorentina e Napoli e uno a uno tra Lecce e Empoli (La classifica di A)

La Fiorentina ferma la corsa alla vetta solitaria del Napoli bloccando i partenopei sullo zero a zero al Franchi. E’ un pareggio che ovviamente accontenta maggiormente i toscani autori di una prestazione di carattere e difensivamente impeccabile con gli uomini di Spalletti con le polveri bagnate e con tutto l’attacco in serata no. Per i gigliati una bella prova di maturità ed un consolidamento delle proprie ambizioni europee, per i partenopei almeno un passo indietro rispetto a quanto fin qui visto.

Pareggio tra Lecce e Empoli

Al "Via del mare" termina 1-1 una bella sfida che regala a Lecce ed Empoli un meritato punto a testa. Le reti tutte nel primo tempo: vantaggio dei toscani con Parisi, pareggio dei salentini con Strefezza. Solo panchina per il neo arrivato Samuel Umtiti, presentato oggi ufficialmente ai tifosi giallorossi.

I risultati

Monza - Udinese 1-2 (venerdì)

Lazio - Inter 3-1 (venerdì)

Cremonese - Torino 1-2 (sabato)

Juventus - Roma 1-1 (sabato)

Milan - Bologna 2-0 (sabato)

Spezia - Sassuolo 2-2 (sabato)

Verona - Atalanta 0-1

Salernitana - Sampdoria 4-0

Fiorentina - Napoli 0-0

Lecce - Empoli 1-1

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs



Napoli 7 3 2 1 - 9 2

Milan 7 3 2 1 - 7 3

Lazio 7 3 2 1 - 5 2

Atalanta 7 3 2 1 - 4 1

Torino 7 3 2 1 - 4 2

Roma 7 3 2 1 - 3 1

Inter 6 3 2 - 1 6 4

Juventus 5 3 1 2 - 4 1

Fiorentina 5 3 1 2 - 3 2

Salernitana 4 3 1 1 1 4 1

Udinese 4 3 1 1 1 4 5

Sassuolo 4 3 1 1 1 3 5

Spezia 4 3 1 1 1 3 5

Empoli 2 3 - 2 1 1 2

Lecce 1 3 - 1 2 2 4

Bologna 1 3 - 1 2 2 5

Sampdoria 1 3 - 1 2 0 6

Verona 1 3 - 1 2 3 7

Cremonese 0 3 - - 3 3 6

Monza 0 3 - - 3 2 8