12,6 milioni: una figurina di un campione di baseball batte la maglia di Maradona

Una figurina del 1952 del campione di baseball dei New York Yankees Michey Mantle è stata venduta all’asta per la cifra record di 12,6 milioni di dollari. Il precedente record per un cimelio sportivo era di 9,3 milioni di dollari, sborsati a maggio per la maglia indossata da Diego Armando Maradona ai mondiali del 1986 quando segnò il gol con la 'Mano di Dio'.

La figurina di Mantle è stata venduta tramite la casa d’aste Heritage Auctions da Anthony Giordano, un uomo d’affari del New Jersey, che l’aveva acquistata ad una fiera di cimeli sportivi a New York nel 1991 per 50.000 dollari. E’ una delle poche della Hall of Fame ancora esistente e in condizioni quasi perfette. L'acquirente è rimasto anonimo.

Finora la figurina più costosa mai venduta era stata una del campione di baseball Honus Wagner, autenticata, passata di mano per 7,25 milioni di dollari in una vendita privata.