Mondiali di Volley: l'Italia batte anche la Turchia

Seconda vittoria consecutiva per l'Italvolley maschile nella Pool E dei Mondiali di Lubiana. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver sconfitto il Canada per 3-0 all’esordio, si sono ripetuti anche contro la Turchia, vincendo sul parquet di Lubiana per 3-0. I parziali in favore di Giannelli e compagni: 25-18, 25-20, 25-22. La Nazionale tornerà in campo mercoledì per affrontare la Cina (ore 21.15).