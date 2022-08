Us Open: Berettini vince (e convince)

Vince e convince Matteo Berrettini. Il 26enne romano ha aperto il programma degli azzurri agli US Open con una netta vittoria sul qualificato cileno Nicolas Jarry (n. 123 ATP). 6-2 6-3 6-3 il punteggio in favore della testa di serie n. 13 dello Slam newyorkese che ha chiuso un match controllato dall’inizio alla fine. Grazie a questo successo il n. 14 della classifica mondiale, semifinalista a Flushing Meadows nel 2019, ha centrato il traguardo delle 40 vittorie a livello Slam. Al secondo turno Berrettini affronterà il francese Hugo Grenier (n. 119).che ha superato 3 set a 1 l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n. 86 del ranking).

Gli US Open iniziano con una vittoria semplice per Daniil Medvedev. Il campione in carica dello Slam newyorkese, che ha aperto il programma sull'Arthur Ashe, ha battuto in tre set lo statunitense Kozlov: 6-2, 6-4, 6-0 in due ore esatte. Vittoria anche per il campione 2012, Andy Murray. Lo scozzese ha eliminato il n. 24 del seeding, Francisco Cerundolo, con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-3. Un’ottima prestazione da parte di Murray, meno per Cerundolo che conferma il suo momento negativo: quella di oggi è la quarta sconfitta consecutiva. Nessuna difficoltà per Casper Ruud: il norvegese, n. 5 del tabellone, ha eliminato in tre set il britannico Kyle Edmund.