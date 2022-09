Mondiali di Volley: l'Italia soffre, ma batte anche Cuba (3-1) e si qualifica per i quarti

Al termine di una gara spigolosa e molto difficile contro Cuba, l’Italia ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Campionati del Mondo di volley vincendo 3-1 (25-21 21-25 26-24 25-18). Gli azzurri sono stati bravi ad avere ragione di un avversario davvero complicato. De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Dall’altra parte della rete Cuba in campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero. Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non sempre impeccabile (8 gli errori).

Nelle battute conclusive i ragazzi di De Giorgi hanno piazzato un paio di colpi decisivi e dopo un primo set ball fallito hanno chiuso 25-21. Secondo set iniziato con Giannelli che ha favorito maggiormente gli attacchi dal centro, con Galassi e Russo rivelatisi terminali affidabili, ma con il passare dei minuti i cubani hanno approfittato degli errori commessi dagli azzurri (7-10, 8-12).

Quarto set con Anzani in sestetto dall’inizio e proprio il vicecapitano ha guidato i compagni a un importante recupero dopo un avvio complicato (11-11). Passo dopo passo e con calma gli azzurri hanno gestito un minimo vantaggio (15-14, 16-15, 17-15, 18-15) con Anzani sempre determinante in questa fase. Proprio nel finale gli azzurri sono scappati sul +5 (21-16) chiudendo poi il match sul 25-18.