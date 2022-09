Dopo 24 anni l'Italvolley in finale ai Mondiali, battuta 3-0 la Slovenia. E ora la Polonia

L’Italvolley maschile torna in finale ai Mondiali dopo 24 anni. La squadra di Fefè De Giorgi schianta con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) la Slovenia e domani sfiderà la Polonia nell’atto conclusivo per l’oro.

E' medaglia assicurata per Giannelli e compagni che si confermano dopo la splendida impresa con la Francia e gestiscono con autorità la propria semifinale, cominciata in ritardo per via della lunga battaglia vinta dai polacchi contro il Brasile al tie-break.