Verstappen vince a Monza, in regime di safety car: fischi del pubblico. Leclerc è secondo

Max Verstappen domina anche il Gp d’Italia, conquistando a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charles Leclerc secondo con la Ferrari e George Russell, terzo con la Mercedes.

Quarto posto per l’altra Rossa di Carlos Sainz, partito dalla penultima fila. Piovono fischi a Monza per la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d’Italia sotto il regime di safety car, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel Ricciardo. Il pubblico di Monza contesta apertamente questo finale . Lo stesso monegasco, quando avvertito dai box, è apparso scettico durante il team radio. La vittoria a Monza lancia Max Verstappen verso la conferma del come campione del mondo. Dopo 16 gare, l’olandese della Red Bull ha 335 punti nella classifica piloti, contro i 219 di Charles Leclerc, secondo. Il vantaggio di 116 punti è il più ampio mai registrato tra i primi due quando mancano sei gare al termine della stagione.

Terzo posto per il messicano, Sergio Perez, con la Red Bull (210). Quarto posto per George Russell, con la Mercedes, (203) e quinto per Carlos Sainz con la seconda Ferrari (187).

«E' stato frustrante vedere la safety car nei giri finali: ero secondo, volevo provare ad attaccare Verstappen..». Charles Leclerc non nasconde la propria delusione per il secondo posto a Monza, con l’epilogo della safety che ha 'sigillatò la classifica nei giri finali. «Non posso essere del tutto soddisfatto - ha detto il ferrarista al termine del Gp d’Italia - perchè sono secondo. Peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questo pubblico fantastico. A tutti loro dico grazie per il sostegno incredibile», ha concluso il monegasco, passando dall’inglese all’italiano. "E' stata una grande gara per noi, eravamo i più veloci, il degrado non c'era e abbiamo controllato il vantaggio fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti a ripartire dopo la safety car ma sono contento della gara. Sono riuscito rapidamente a trovare il ritmo e a mettermi davanti, è una grande giornata per noi. Ci è voluto un pò per salire sul podio di Monza ma finalmente ce l’ho fatta". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. «Ci ho messo un pò ma finalmente sono riuscito a salire su un podio importante come Monza. Nel complesso per noi è stata un’ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la safety car». Così Max Verstappen commenta a caldo la vittoria a Monza. «Ho fatto una buona partenza e ho trovato subito il ritmo, salendo al secondo posto in fretta - ha aggiunto l’olandese della Red Bull -. Con ogni mescola eravamo più veloci e abbiamo tenuto sempre un certo vantaggio».