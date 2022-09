Aragon: Bastianini vince, beffa Bagnaia è secondo

Enea Bastianini supera Francesco Bagnaia all’ultimo giro e vince il Gp di Aragon classe MotoGp, strappando al pilota della Ducati ufficiale la possibilità di conquistare il quinto successo consecutivo. La caduta di Fabio Quartararo nel primo giro porta permette a Bagnaia di avvicinarsi a -10 dal francese della Yamaha nella classifica del Mondiale. Terzo posto sul podio per lo spagnolo Aleix Espargaro, con l’Aprilia.

Un pesante zero per Fabio Quartararo nel Gran Premio di Aragon di MotoGP. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale, ha tamponato la Honda di Marc Marquez nel primo giro, cadendo in maniera pesante ma senza gravi conseguenze. Il transalpino è stato poi aiutato dai commissari di gara, ma il suo ritiro può fare avvicinare Francesco Bagnaia (Ducati), al comando davanti a Miller. Nei due giri successivi si è ritirato per problemi alla moto anche Marquez, al rientro dopo mesi di infortunio.