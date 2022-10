Top10, l'Hbs Colorno ha battuto al Lanfranchi le Fiamme Oro: 37-31

L'Hbs Colorno ha battuto al Lanfranchi le Fiamme Oro 37-31 (primo tempo 27-10) al termine di una partita appassionante e ben giocata da entrambe le squadre. Quattro mete per parte che sono valse al Colorno il bonus mete e 5 punti in classiifca, alle Fiamme Oro il bonus mete aggiuntivo al punto difensivo. Per il Colorno sono andati in meta Del Prete, Batista e Gutierrez nel primo tempo, van Tonder nella ripresa; Ceballos perfetto dalla piazzola (7/7)