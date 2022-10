Italia super, Stati Uniti battuti 22-10 al debutto - Foto

L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico apre nel migliore dei modi la propria avventura iridata alla Rugby World Cup neozelandese, superando per la prima volta nella propria storia la corazzata statunitense per 22-10 al Northland Events Center di Whangarei e conquistando il punto bonus.

Contro la sesta forza del ranking internazionale le Azzurre capitanate da Elisa Giordano soffrono la maggior fisicità avversaria per la prima mezzora, ma riescono a contenere il passivo frutto di una meta iniziale da pick-and-go delle americane e, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 5-7 ribaltando il risultato allo scadere con Ostuni-Minuzzi, tengono saldamente in mano l’incontro nella ripresa, mettendo in mostra un rugby bello ed efficace, che manda fuori giri le avversarie anche quando un giallo all’estremo azzurro costringe l’Italia in inferiorità per dieci minuti.

Player of the Match per Giada Franco, ma dopo la sofferenza iniziale è tutto il pack azzurro protagonista di un pomeriggio da ricordare, con palloni rubati in tosche e sui breakdown a scavare il solco nella ripresa. Domenica prossima, al Waitakere Stadium di Auckland, secondo turno della fase a gironi contro il Canada.

"Siamo molto soddisfatti di come abbiamo cominciato il torneo, era quello che volevamo e per cui ci eravamo preparati". Così il ct dell’Italrugby donne, Andrea Di Giandomenico, dopo la vittoria delle azzurre all’esordio ai Mondiali contro gli Usa. "Nel primo tempo abbiamo avuto un pò di problemi nella gestione del possesso e del territorio, gli Stati Uniti ci hanno schiacciato nella nostra metà campo - ammette Di Giandomenico - Fortunatamente la meta sul finire del primo tempo ci ha dato fiducia e nella ripresa siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco e a finalizzare le occasioni che abbiamo costruito. Siamo consapevoli che ci sia ancora del lavoro da fare: ora, recuperiamo le energie e spostiamo il focus sull'incontro con il Canada di domenica prossima".

"Abbiamo iniziato la partita con la carica giusta, nonostante sapessimo che sarebbe stata una gara difficile e impegnativa. Sono molto contenta di come la squadra ha saputo reagire agli inconvenienti accaduti durante il percorso, l'infortunio di Arrighetti e il cartellino giallo a Ostuni Minuzzi. Prima del kick off avevo chiesto a ogni membro del gruppo di cacciare i pensieri negativi, perchè alla fine della partita saremmo dovuti uscire dal campo felici, indipendentemente dal risultato. Terminare con una vittoria l’esordio nella Coppa del Mondo è stato bellissimo", aggiunge il capitano Elisa Giordano.