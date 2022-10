F1: è morto a 78 anni Mateschitz, il fondatore della Red Bull

Dietrich Mateschitz, cofondatore e proprietario della Red Bull, è morto all’età di 78 anni. Ne dà notizia la Formula 1 sul suo sito web, citando la stessa Red Bull.

L’imprenditore austriaco fondò nella metà degli anni '80 la casa produttrice della bevanda energetica, diventata presto leader del mercato e marchio affiancato a una vasta gamma di sport estremi. Dopo essere stato inizialmente coinvolto in F1 con la Sauber negli anni '90, Mateschitz acquistò il team Jaguar alla fine del 2004 e lo rinominò Red Bull per la stagione 2005. Acquistò in seguito anche la Minardi, ribattezzandola Toro Rosso per il 2006 e utilizzando la squadra come veicolo per formare piloti promettenti per l’operazione ufficiale Red Bull.