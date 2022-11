Champions League: il Liverpool batte il Napoli (2-0) e il Bayer vince sull'Inter (2-0). I partenopei primi nel girone

Verdetti Champions positivi per le italiane in campo stasera malgrado due sconfitte. Il Napoli perde 2-0 ad Anfield contro il Liverpool (dopo un gol annullato dal Var a Ostigard per centimetri), ma resta primo nel girone per differenza reti. Per gli azzurri è la prima sconfitta in stagione.

L’Inter cade in Baviera (2-0 per il Bayern), ma anche vincendo non avrebbe potuto andare oltre la qualificazione agli ottavi con il secondo posto. Passano il turno anche Porto, Bruges, Tottenham e Eintracht di Francoforte. Scendono in Europa League Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona e Marsiglia. Fuori dall’Europa Rangers di Glasgow, Atletico Madrid, Viktoria Plsen e Sporting Lisbona.