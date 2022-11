Colorno, video intervista a Maddalena Bertelè capitano delle Furie Rosse

Maddalena Bertelè capitano della Rugby Colorno, parla del lavoro fatto in questi mesi, con uno sguardo sulle ragazze che compongono la squadra in particolare delle numerose “nuove” leve.

Bertelè dichiara: “Non vediamo l’ora di scendere in campo. Vogliamo dimostrare il nostro valore alla luce delle settimane di allenamenti che stanno formando un gruppo fatto di volti nuovi e di giocatrici di una certa esperienza. Si sta creando un bel connubio”. Maddalena aggiunge: “Il campionato di serie A femminile è stato posticipato a causa del mondiale di rugby a 15 femminile che si sta disputando da inizio ottobre in Nuova Zelanda a cui partecipano ad esempio alcune nostre compagne di squadra: Madia, Franco, Locatelli. Questo ci ha consentito di creare il gruppo che ogni domenica scenderà in campo per raggiungere i play off. Settimana dopo settimana assisto ad un maggiore affiatamento tra atlete e staff tecnico”.

Bertelè conclude così: “Abbiamo occasione di metterci in mostra già domenica 6 novembre quando scenderemo in campo a disputare il torneo “Battiti, insieme con le donne”, una iniziativa promossa dalla Rugby Colorno, sul tema della autodeterminazione di tutte le donne. E’ un tema fondamentale che la società civile non può ignorare soprattutto alla luce delle violenze quotidiane che le donne subiscono. Quindi vi aspettiamo ad assistere alle partite del torneo domenica 06 novembre al campo Pavesi di Colorno dalle ore 14.30”.