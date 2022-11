Valencia: Martin in pole, ottavo tempo per Bagnaia

Jorge Martin (Ducati Pramac) partirà in pole position nel Gp della Comunità Valenciana, ultima e decisiva prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo, con il tempo di 1'29''621, ha preceduto Marc Marquez, con la Honda e Jack Miller con la Ducati ufficiale, che saranno con lui in prima fila. Quarto posto e seconda fila per Fabio Quartararo, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con l’ottavo tempo. L’italiano della Ducati, leader della classifica, sarà quindi in terza fila.