Auto a fuoco sull'Asolana a San Polo di Torrile ma nessun ferito

Questa mattina poco prima delle 7 una squadra dei vigili del fuoco è intervenute per domare

un incendio di una automobile sulla strada statale Asolana all’altezza dell’abitato di San Polo di

Torrile. Il conducente della macchina, che procedeva in direzione Parma, è riuscito a fermarsi a lato della

strada nel momento in cui ha percepito il pericolo e ad avvisare il 115.



La squadra della sede centrale con 2 mezzi e 5 vigili è giunta in strada Asolana per estinguere le

fiamme che avevano avvolto l’auto. I vigili del fuoco hanno utilizzato i nuovi sistemi di

spegnimento con schiumogeno che garantiscono una più efficacie e veloce risoluzione degli

incendi, grazie al potere avvolgente delle schiume che creano un film isolante soffocando le fiamme

e contemporaneamente raffreddando l’incendio. L’utilizzo di queste nuove tecnologie permette un

risparmio di tempo e dell’utilizzo dell’acqua, circa del 40%, nella risoluzione degli incendi.

L’intervento si è protratto per circa un’ora e il traffico, inizialmente bloccato per agevolare

l’intervento dei vigili del fuoco e tutelare l’incolumità dei passanti, è poi ripreso regolarmente.