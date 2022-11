A 12 Tv Parma questa sera si parla delle lesioni della pelle

Il progressivo allungamento della vita e le mutate abitudini negli ultimi 20 anni hanno portato ad un notevole incremento dell’incidenza delle lesioni pigmentate della pelle, le “macchie cutanee”. Se ne parlerà nella nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi. I tumori cutanei, sia di origine epiteliale che melanocitaria, sono in assoluto le neoplasie più frequenti tra la popolazione di pelle chiara e sono rappresentati dal “melanoma” e dai cosiddetti “non-melanoma skin cancer”, ossia il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare. La sempre maggiore incidenza di queste neoplasie è strettamente correlata all’esposizione al sole, che rappresenta il principale fattore di rischio. Altri fattori sono i farmaci (pillola anticoncezionale, antibiotici o erapie immunosoppressive), le errate abitudini di vita, come il fumo di sigaretta, e una predisposizione genetica che determina una maggiore aggressività a queste forme tumorali. Ospiti in studio Paolo Costa, specialista in Chirurgia plastica della Casa di cura Città di Parma, Carla Maria Costa, specialista in dermatologia della Casa di cura Città di Parma e Beatrice Ceresini, medico di medicina generale. Per intervenire in diretta telefonare al 0521 – 464227 o inviare sms e whatsapp al 333-9200170.