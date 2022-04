Capriolo urtato da un’auto e finito in un canale a lato dell’Asolana - Video e foto

Polizia Locale, Vigili del Fuoco e volontari del Rifugio Matildico si sono mobilitati, nella notte tra sabato e domenica, per tentare di salvare un capriolo urtato da un’auto e finito in un canale a lato dell’Asolana. L’animale si era avventurato dai campi fino alla carreggiata rimanendo però bloccato nella fuga dal guard-rail che separa la strada da un “salto” di circa tre metri. Spaventato e confuso, con la scarsa illuminazione che non giocava a suo favore, l’animale è stato colpito da un mezzo in transito e scaraventato oltre la barriera.

Ma il grande senso civico dell’automobilista, che ha prontamente attivato il centro di recupero, forse gli permetterà di riunirsi al suo branco: la chiamata al 112 è stata sufficiente a far arrivare sul posto un nutrito drappello di soccorritori, pronti a dare aiuto all’animale in difficoltà. L’esperienza della squadra del Matildico ha fatto sì che il capriolo, dolorante e parzialmente immerso nell’acqua, fosse messo in sicurezza in pochi minuti. Issato dalla scarpata e riportato sul campo adiacente alla strada dalla “catena” formata dalle braccia degli uomini della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, il capriolo è stato portato al centro di San Polo d’Enza per le cure veterinarie del caso.