L'aquila delle steppe in fuga da casa, presa dai volontari del Matildico e riconsegnata alla sua padrona

E’ stato riconsegnato alla sua proprietaria il maschio di aquila delle steppe arrivato nei giorni scorsi al Rifugio Matildico di San Polo d’Enza dopo un volo di oltre 200 chilometri. Il rapace si era allontanato dieci giorni fa da Riccione durante un volo di allenamento e, dopo essere stato avvistato a Bagno di Romagna e a Modena, se n’erano perse le tracce.

Sabato scorso, l’aquila si era posata nel cortile di una casa di Baiso nel reggiano, e, evidentemente stanca della "latitanza", si è lasciata prendere dai volontari del Matildico senza grosse difficoltà. Rifocillata e visitata dai veterinari, l’aquila è stata trovata in splendida forma e, grazie all’anello fissato alla zampa, è stato semplice rintracciare la proprietaria che, in meno di due ore, è arrivata al Cras per recuperare il suo pennuto, che si è scoperto essere anche una <star> di spettacoli di falconeria, e riportarlo a casa.

c.d.c