Il Corriere racconta lo "scoop" della data di nascita della Gazzetta

Anche le pagine culturali del Corriere della Sera parlano della nostra data di nascita. E raccontano come le instancabili ricerche di Roberto Lasagni (con la collaborazione di Giuseppe Masola) abbiano permesso di arrivare a una orgogliosa retrodatazione: dal 1735 che campeggiava fino al 4 dicembre scorso in prima pagina, al 1728 sancito dal ritrovamento di due documenti, all’Archivio di Stato e in Biblioteca Palatina. Una data così preziosa che ci ha spinto anche a cambiare lo stemma sotto la testata, fregiandoci di quello farnesiano.

A firmare l'articolo è Antonio Carioti, che sottolinea della Gazzetta di Parma "la straordinaria continuità, che la porterà tra non molto a compiere la bellezza di 300 anni".