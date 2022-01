Samp, il dopo D'Aversa è il Giampaolo bis

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Manca soltanto l’ufficialità ma l'accordo è stato trovato a metà pomeriggio: intesa fino a giugno (pagato per il 60% dai blucerchiati e per il restante 40% da Torino con cui era legato il tecnico fino a giugno) che si trasformerà in un biennale. Giampaolo si è ridotto l’ingaggio rispetto al suo stipendio durante l’esperienza al Toro: guadagnerà circa 1,2 milioni di euro a stagione.

A Genova ritrova tanti giocatori che conosce molto bene e altri li aveva allenati alla Samp durante la sua avventura dal 2016 al 2019. Debutterà domenica prossima nel derby ligure alla Spezia, una sfida per entrambi col tecnico che vuole rilanciarsi dopo le parentesi non felici di Milan e Toro e la Sampdoria che gli chiede una salvezza tornata a rischio dopo le tre sconfitte consecutive in questo 2022 con Cagliari, Napoli e Torino costate la panchina a Roberto D’Aversa.

Nel pomeriggio D’Aversa è salito nel quartier generale di Bogliasco per ritirare le sue cose e salutare la squadra: ha fatto un in bocca al lupo anche al mister della Primavera Felice Tufano che ha diretto l’allenamento in vista della gara di Coppa Italia degli ottavi di finale con la Juve a Torino: sarà lui in panchina insieme ad Angelo Palombo a guidare la squadra. Saluta D’Aversa anche con un pizzico di rammarico perchè non si aspettava l’esonero: l’ormai ex allenatore della Sampdoria era deluso, quasi mortificato come certificato anche da un post della moglie su Instagram, criptico ma non troppo: «Scusate ma quelli che hanno la doppia faccia devono indossare due mascherine?».

Da mercoledì toccherà a Giampaolo che nella prima volta con la Samp utilizzò soprattutto il 4-3-1-2 e la società utilizzerà questa seconda parte di mercato per cercare i giocatori con le caratteristiche giuste per il modulo preferito dal mister più amato dai tifosi blucerchiati.