Costa: "L' obbligo vaccinale over50 vale da pubblicazione del decreto legge e non dal 15 febbraio"

«Con i provvedimenti approvati ieri dal Cdm abbiamo cercato ancora una volta di anticipare e gestire questa situazione epidemica così delicata. L’obbligo vaccinale per gli over50 scatta da quando il decreto viene pubblicato», e non dal 15 febbraio. Così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Rai Radio1 a Radio anch’io.

«L'obbligo non è un tabù. Valuteremo settimana per settimana l’andamento dell’epidemia, a oggi - afferma - abbiamo previsto questa estensione che riguarda 2,5 mln di cittadini, una platea che rischia di più e quindi riteniamo che sia un provvedimento in grado di dare una risposta importante. Poi valuteremo».