Le nuove sanzioni: da 400 a 1000 euro per l'uso dei servizi senza pass

Nuove sanzioni si accompagnano alle nuove norme contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri per arginare l'ultima ondata di Covid. Ecco quali multe sono previste.

Over 50 non vaccinati

Cento euro di multa una tantum a partire dal primo febbraio da parte dell’Agenzia delle Entrate per gli ultra cinquantenni che non si vaccinano; per gli oltre 2,2 milioni di over 50 non vaccinati è prevista una corsia preferenziale per consentire di immunizzarsi in tempo ed evitare le sanzioni

Senza certificato

Multa da 400 a 1000 euro per chi accede senza certificato verde alle attività e ai servizi in cui è previsto l’utilizzo. Il decreto entrerà in vigore «il giorno successivo alla pubblicazione», dunque molto probabilmente sabato 8 gennaio. L'obbligo scatta immediatamente.

Al lavoro

Il decreto prevede per il datore di lavoro che non controlla una multa da 400 a 1.000 euro mentre per il lavoratore che viene trovato sul posto di lavoro senza il pass rafforzato la sanzione sale da 600 a 1.500 euro.



Un punto che deve essere ancora chiarito è quello relativo alle attività alle quali si potrà accedere senza il certificato verde, quelle «necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona» e che dovranno essere definite con un Dpcm. Sicuramente ci saranno farmacie, alimentari e supermercati, ma l’elenco potrebbe allungarsi.