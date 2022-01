Apre domani il sesto drive-through: in largo Simonini (Park Sud) fino a 300 test antigenici al giorno

Da domani, sabato 15 gennaio, l’Azienda USL apre un nuovo drive-through in città, in largo Simonini – Park Sud, pronto a garantire 300 tamponi antigenici al giorno, per rilevare la positività o meno al coronavirus.

Il nuovo centro è operativo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con apertura straordinaria anche nella giornata di domenica 16 gennaio, negli stessi orari.

Salgono quindi a sei i centri dell’Azienda sanitaria operativi a Parma e provincia per eseguire tamponi in modalità drive-through.

Il centro di largo Simonini si aggiunge agli altri cinque già in funzione: a Parma, in via Vasari e in via Quasimodo, a Fidenza all’Ospedale di Vaio, a Langhirano alla Casa della Salute e a Borgotaro in piazzale Castagnoli.

L’accesso alle postazioni avviene soltanto tramite prenotazione dell’appuntamento per il tampone da parte dei Servizi dell’Azienda Usl.