Da oggi i tamponi di guarigione si prenotano anche on line su Cup web con il Fascicolo Sanitario Elettronico - Come fare

C’è una novità per i cittadini positivi al coronavirus, che devono sottoporsi al tampone di guarigione. Da oggi 25 gennaio è possibile prenotare il test on line, alla data utile di fine isolamento in base al giorno della diagnosi e al proprio stato vaccinale.“I cittadini interessati, quindi coloro che sono stati dichiarati “casi positivi” dall’Ausl – spiega Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma - riceveranno un sms con l’invito ad utilizzare il servizio di prenotazione on line del tampone di guarigione. Si tratta di un’opportunità aggiuntiva, utile a migliorare il servizio offerto, nei tempi previsti, in base alla situazione di ciascuno. In questa fase d’avvio – conclude Cozzolino - è possibile scegliere il proprio appuntamento tra due centri drive through entrambi a Parma, in via Quasimodo e in largo Simonini al parcheggio scambiatore sud”.

COME PRENOTARE

E’ sufficiente collegarsi al sito www.cupweb.it oppure tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Occorre lo SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale, poi si deve cliccare su “Prenotazioni SSN”, “Nuova prenotazione” e “Prenota prenotazione di sanità pubblica senza ricetta”, quindi “Virus covid ricerca antigene test rapido” poi digitare la data in base alle scadenze del proprio isolamento e infine scegliere tra i luoghi proposti.

L’AUTOCERTIFICAZIONE

E’ necessario compilare un’autodichiarazione, scaricabile dall’apposito link indicato su Cup web al momento della prenotazione, per attestare di essere “casi covid” e di non aver usufruito, nella settimana precedente, della possibilità di effettuare un tampone a spese del Servizio sanitario regionale presso punti tampone dell’Ausl o in farmacia. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, va presentata il giorno dell’esecuzione del tampone.