Iss: "In Italia scendono le ospedalizzazioni, anche con le reinfezioni"

Si riduce il numero di ospedalizzazione. In particolare «le terapie intensive si attestano intorno al 10.4% come tassi di occupazione rispetto al 13.4 della settimana precedente con valori che passano da 1.322 pazienti ricoverati a 1.037 pazienti ricoverati a ieri, per l'area medica il trend è analogo si passa dal 26,5% anche in questo caso i ricoverati passa da 17.354 a 14.562. Trend in calo anche nelle fasce d’età più giovani». Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanita. Silvio Brusaferro, illustrando il monitoraggio settimanale dell’Iss.

«Le proiezioni a 4 settimane - spiega - indicano che le probabilità di occupare le intensive al di sopra di certe soglie tendono ad abbassarsi significativamente e in area medica le proiezioni sono di un’occupazione contenuta. Il quadro viene confermato anche rispetto alla possibilità di reinfezione. Sappiamo - rileva Brusaferro - che la variante Omicron può reinfettare anche chi ha avuto precedenti contatti con altre varianti del virus».