Webinar Fineco sulle opportunità per il 2022 con Augusto Schianchi

Lunedì 13 Dicembre, alle ore 18.30, si terrà il webinar “Mercati sempre più complessi: le opportunità per il 2022”. É l’ultimo appuntamento del 2021 all’interno del percorso di incontri, “L’aperitivo finanziario 5.0”, intrapreso da Nicoletta Macchiavelli e Gianfranco Pilla di Fineco Bank. Durante l’approfondimento verranno analizzati il contesto economico-finanziario e le prospettive dei mercati per il prossimo anno, cercando di capire quali possibilità di rendimento sia plausibile attendersi.

L’anno 2022 prevede uno scenario positivo in cui la crescita continuerà a essere sostenuta sia delle politiche fiscali, con gli importanti piani di investimento varati dai governi per risollevare le economie dalla pandemia e promuovere il passaggio verso la green economy, sia da quelle monetarie anche se in misura minore rispetto all’anno che sta terminando. Per rimuovere le misure altamente accomodanti in essere e al contempo sostenere la ripresa post-pandemia c’è anche il sostegno di un’importante massa di liquidità che a ogni piccolo storno viene investita.

Per approfondire queste tematiche, sono stati coinvolti Pierluigi Ansuinelli, Portfolio Manager di Franklin Templeton, società di asset management americana, e, ospite d’eccezione, il Professore Ordinario dell’Università di Parma, Augusto Schianchi, che insegna Microeconomia avanzata - Economia e Management nell’anno accademico in corso. Per partecipare basta inviare una mail a nicoletta.macchiavelli(at)pfafineco.it o gianfranco.pilla(at)pfafineco.it