Dallara protagonista di un progetto per un modulo spaziale

La Dallara vola nello spazio. L’azienda automobilistica di Varano è protagonista di un progetto con l’Aeronautica militare, il Cnr e la Regione Emilia-Romagna nel campo della “space economy”. Un progetto per collaborare con la Nasa nel settore delle nuove stazioni private in orbita bassa.

Come riporta il Sole 24 Ore di oggi, sono in costruzione due moduli per astronauti, che tra il 2024 e il 2025, saranno attaccati alla Stazione spaziale internazionale; in seguito si sganceranno dando vita a un’infrastruttura commerciale e residenziale autonoma. Sono previsti poi altri due moduli e, per il futuro, un quinto modulo. Per aggiudicarsi il progetto per la realizzazione di quest’ultimo è al lavoro la cordata che vede la Regione come capofila, di cui fa parte anche Dallara. L’anno scorso, tra l’altro, l’azienda aveva assunto l'ex generale dell’Aeronautica Alessio Grasso, responsabile della business unit “Aerospace & Defense”. È importante che il sistema Italia sia unito per centrare l’obiettivo, come sottolinea l’ad della Dallara, Andrea Pontremoli, che al Sole dice: «I tempi per aggiudicarsi il progetto sono strettissimi e occorre una sinergia fortissima tra pubblico e privato».