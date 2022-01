Oltre due milioni di euro per aiutare l'export delle imprese dell'Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere regionale hanno approvato una misura per rafforzare la capacità delle imprese a operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità nelle aree già coperte e nella ricerca di nuovi mercati.

Con il bando congiunto Digital Export-anno 2022, le due istituzioni stanziano 2,1 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese (micro, piccole e medie): dalla Regione provengono circa 1,2 milioni, mentre le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna hanno stanziato oltre 900 mila euro.

«I dati dell’export registrati nel 2021 sono molto incoraggianti. Per consolidare la crescita - affermano l'assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, e il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi - è fondamentale sostenere, come già fatto negli anni scorsi, anche la digitalizzazione e il commercio elettronico, che si stanno confermando come strumenti fondamentali per consolidare la ripresa delle esportazioni, così come l’adozione delle certificazioni di qualità».

Si potrà fare domanda dal 10 febbraio al 1° marzo 2022, per progetti e iniziative che dovranno essere realizzate entro il prossimo 31 dicembre. Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno due ambiti di attività. Il 1° febbraio, dalle 10,30, si svolgerà un seminario on line per illustrare finalità, contenuti e modalità di partecipazione al bando.

