Il portafoglio per difendersi dall'inflazione e la guida al Modello 730 2022

Domani, nell’inserto Economia in edicola al lunedì con la gazzetta, focus sugli investimenti: come costruire un portafoglio che metta al riparo dall’inflazione che è schizzata alle stelle (con un'analisi sui mercati di Augusto Schianchi).

Ampia pagina fiscale: spieghiamo tutte le novità sul Modello 730 2022. L'azienda della settimana è la Elantas Europe. E ancora: i 150 anni della Pirelli e le rubriche "Via Emilia" di Andrea Violi e "Silicon Alley" di Paolo Ferrandi.

Per "La parola all'esperto" il tema è la trasformazione di un immobile ex rurale in abitativo. Inviate i vostri quesiti su fisco, previdenza, casa, lavoro, risparmi all'indirizzo esperto@gazzettadiparma.it.